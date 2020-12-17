Фантастическое будущее Узбекистана: Пельш анонсировал уникальный проект — видео

"Мы <...> предложили попытаться заглянуть в будущее Узбекистана на 30-40 лет, но не на уровне того, что дома станут чуть повыше, самолеты будут летать чуть побыстрее, а на уровне того, что открытия, сделанные человечеством, приведут к удивительным, очень красивым изменениям в жизни, в архитектуре, в медицине и всех областях жизни", — сказал Валдис Пельш в ходе IV Международного конгресса национальной кинематографии.
Целевой аудиторией фильма станет молодежь.
Презентация киноленты запланирована на осень 2021 года.
Свое мнение также высказал режиссер кино и телевидения Джаник Файзиев.
Все подробности — в видео.