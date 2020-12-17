Фантастическое будущее Узбекистана: Пельш анонсировал уникальный проект — видео

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В хокимияте Хивы новое назначение Руководителем городской администрации стал Темур Исмаилович Давлетов. Ранее он работал заместителем хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта. 20

Путин продлил период временного пребывания мигрантов в России — указ Также приостанавливаются сроки нахождения за пределами РФ участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. 228