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Фантастическое будущее Узбекистана: Пельш анонсировал уникальный проект — видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201217/15620407/Fantasticheskoe-buduschee-Uzbekistana-Pelsh-anonsiroval-unikalnyy-proekt--video.html

Российский телеведущий и режиссер Валдис Пельш планирует снять фильм о республике в жанре документальной фантастики.

"Мы <...> предложили попытаться заглянуть в будущее Узбекистана на 30-40 лет, но не на уровне того, что дома станут чуть повыше, самолеты будут летать чуть побыстрее, а на уровне того, что открытия, сделанные человечеством, приведут к удивительным, очень красивым изменениям в жизни, в архитектуре, в медицине и всех областях жизни", — сказал Валдис Пельш в ходе IV Международного конгресса национальной кинематографии.

Целевой аудиторией фильма станет молодежь. 

Презентация киноленты запланирована на осень 2021 года.

Свое мнение также высказал режиссер кино и телевидения Джаник Файзиев.

Все подробности — в видео. 

Теги:
Россия, Узбекистан, Кино, Национальное агентство "Узбеккино", фестиваль, конгресс, кинематограф



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