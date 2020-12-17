Пассажирский лайнер Ил-114-300 совершил первый полет — видео

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Пилотное задание, которое дали экипажу под управлением Героя России, летчики-испытатели выполнили на отлично.
После приземления их купали в овациях и качали на руках.
Что пилоты проверяли в небе, когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать — в видеосюжете.
Ил-114-300 заменит выходящий из эксплуатации Ан-24.
Сертификацию нового пассажирского лайнера планируют завершить в 2022 году, серийное производство начнется в 2023-м.