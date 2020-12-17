Пассажирский лайнер Ил-114-300 совершил первый полет — видео

Пилотное задание, которое дали экипажу под управлением Героя России, летчики-испытатели выполнили на отлично.

После приземления их купали в овациях и качали на руках.

Что пилоты проверяли в небе, когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать — в видеосюжете.

Ил-114-300 заменит выходящий из эксплуатации Ан-24.

Сертификацию нового пассажирского лайнера планируют завершить в 2022 году, серийное производство начнется в 2023-м.