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Пассажирский лайнер Ил-114-300 совершил первый полет — видео

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Пилотное задание, которое дали экипажу под управлением Героя России, летчики-испытатели выполнили на отлично.

После приземления их купали в овациях и качали на руках.

Что пилоты проверяли в небе, когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать — в видеосюжете.

Ил-114-300 заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. 

Сертификацию нового пассажирского лайнера планируют завершить в 2022 году, серийное производство начнется в 2023-м. 

Теги:
пассажиры, полет, Самолет



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