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Шавкат Мирзиёев на правах председателя в СНГ озвучил инициативы Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
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Очередной саммит глав государств СНГ из-за пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции. Узбекистан в 2020 году был страной-председателем в организации. На правах модератора и председателя выступил глава республики Шавкат Мирзиёев.

Президент обозначил ключевые направления сотрудничества в рамках СНГ, а также внес несколько предложений по укреплению взаимовыгодного взаимодействия в сфере торговли, производства, миграции, безопасности образования и культуры.

Также Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение ряда мероприятий в Узбекистане, которые запланированы на 2021 год или которые могут состояться, если инициатива будет одобрена.

Полную версию обращения смотрите в нашем видео.

Теги:
сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, СНГ, Узбекистан



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