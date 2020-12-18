Шавкат Мирзиёев на правах председателя в СНГ озвучил инициативы Узбекистана

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Очередной саммит глав государств СНГ из-за пандемии коронавируса проходит в формате видеоконференции. Узбекистан в 2020 году был страной-председателем в организации. На правах модератора и председателя выступил глава республики Шавкат Мирзиёев.
Президент обозначил ключевые направления сотрудничества в рамках СНГ, а также внес несколько предложений по укреплению взаимовыгодного взаимодействия в сфере торговли, производства, миграции, безопасности образования и культуры.
Также Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение ряда мероприятий в Узбекистане, которые запланированы на 2021 год или которые могут состояться, если инициатива будет одобрена.
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