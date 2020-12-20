Как семилетний школьник из Кыргызстана привлек внимание Кремля — видео

На днях мы рассказывали историю о том, как Рустам Ташматов из Бишкека попросил на Новый год у президент РФ Владимира Путина акции "Газпрома" или "Роснефти".

В интервью Sputnik мальчик рассказал, почему решил попросить такой необычный подарок и почему написал именно Путину.

К слову, письмо Рустама дошло до Кремля — оттуда ребенку отправили подарок, который торжественно вручат уже на следующей неделе!