Как семилетний школьник из Кыргызстана привлек внимание Кремля — видео

В интервью Sputnik мальчик рассказал, почему решил попросить такой необычный подарок и почему написал именно Путину.
К слову, письмо Рустама дошло до Кремля — оттуда ребенку отправили подарок, который торжественно вручат уже на следующей неделе!
На днях мы рассказывали историю о том, как Рустам Ташматов из Бишкека попросил на Новый год у президент РФ Владимира Путина акции "Газпрома" или "Роснефти".
В интервью Sputnik мальчик рассказал, почему решил попросить такой необычный подарок и почему написал именно Путину.
К слову, письмо Рустама дошло до Кремля — оттуда ребенку отправили подарок, который торжественно вручат уже на следующей неделе!
Российские миротворцы продолжают оказывать помощь местному населению в Степанакерте и других населенных пунктах непризнанной республики.
Несмотря на непростой год, многомесячный карантин из-за коронавируса и другие сложности, в столице Узбекистана в 2020-м открылись несколько значимых инфраструктурных объектов.
Летчики Балтийского флота исполнили мечту 6-летнего Димы Миронова — ребенок очень хотел полетать на военном вертолете Ми-8.
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 представляют угрозу для американских военных.
В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 2 079 пациентов с положительным диагнозом.
До полуночи 15 января 2021 года автобусы №91, 115, 190 будут продолжать движение с проспекта Амира Темура по улице Алишера Навои.
Подозреваемый пытался провезти на территорию Узбекистана около 24 килограммов запрещенных веществ.
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