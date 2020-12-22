Джо Байден вколол себе вакцину от COVID в прямом эфире — видео

Прививку сделали в больнице ChristianaCare, расположенной в штате Делавер.
При этом процедура проходила не за закрытыми дверями, а, наоборот, при широком освещении со стороны СМИ.
Байден пригласил телевидение и момент вакцинации транслировался в прямом эфире.
Избранный президент признался, что хотел своим примером показать, что в прививке нет ничего опасного.
"Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию", — заявил Байден после вакцинации.
Накануне прививку также сделала его жена Джилл.
Ранее в США произошел скандал, связанный с компанией Pfizer и их вакциной. После прививки данным препаратом одна из медсестер потеряла сознание.
Девушка отвечала на вопросы журналистов, и в этот момент ей стало плохо.
🎥 NURSE FAINTS MINUTES after receiving #Pfizer vaccine on camera. pic.twitter.com/6p86ypwsfs— ASB News / WORLD 🌍 (@ASB_Breaking) December 18, 2020