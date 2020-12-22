Хороводы под водой: российские дайверы зажгли ёлку на дне Черного моря

Крымские дайверы вовсю готовятся к празднику: они установили ёлку прямо на дне у побережья Судака.

Зимнюю красавицу нарядили и даже украсили гирляндой.

"Как же они умудрились подключить гирлянду?" — спросите вы.

Оборудование пришлось паять вручную для того, чтобы вода туда не затекала, признался один из энтузиастов Валерий Пивоваров.

Дайверы не только нарядили ёлку, но и водили вокруг нее хороводы.

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Праздничным настроением аквалангисты активно делятся с окружающими: все желающие могут погрузиться на дно и почувствовать себя в подводной сказке!

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