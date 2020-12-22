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Хороводы под водой: российские дайверы зажгли ёлку на дне Черного моря

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Крымские дайверы вовсю готовятся к празднику: они установили ёлку прямо на дне у побережья Судака.

Зимнюю красавицу нарядили и даже украсили гирляндой.

"Как же они умудрились подключить гирлянду?" — спросите вы. 

Оборудование пришлось паять вручную для того, чтобы вода туда не затекала, признался один из энтузиастов Валерий Пивоваров. 

Дайверы не только нарядили ёлку, но и водили вокруг нее хороводы.

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Праздничным настроением аквалангисты активно делятся с окружающими: все желающие могут погрузиться на дно и почувствовать себя в подводной сказке!

Подробности смотрите в нашем видео. 

Теги:
Черное море, елка, праздник, Новый год, Крым



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