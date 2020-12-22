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Спите спокойно: "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса

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Новый SARS-CoV-2, обнаруженный в середине декабря в Великобритании, распространяется быстрее обычного. Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина "Спутник V" эффективно справляется со всеми штаммами коронавируса, включая тот, который недавно обнаружили на территории Великобритании.

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Он подчеркнул, что российский препарат ранее уже сталкивался с разными мутациями вируса и они никак не повлияли на его эффективность. Также Дмитриев рассказал о сотрудничестве с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая сейчас проводит испытания комбинаций своей вакцины со "Спутник V".

Ранее в британском Минздраве отметили, что новый SARS-CoV-2, обнаруженный в середине декабря, распространяется быстрее обычного. Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.




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