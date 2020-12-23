Ламповый Новый год: в Эстонии зажгли ёлку из старых дорожных фонарей

В балтийской республике установили одну из самых необычных новогодних ёлок — она сделана из уличных фонарей.

Впервые это креативно украшение засияло в эстонском Вильянди в 2018 году.

Тогда, во время замены уличного освещения, автору проекта Тоомасу Порро пришла в голову идея использовать старые лампы советского периода для создания инсталляции.

Однако возник вопрос: что же можно из них сделать?

Мужчина обратил внимание на интересную форму фонарей, которые напоминают еловые ветки.

Так и появилась новогодняя красавица! Всего на ее создание автор проекта потратил 77 уличных ламп, которые освещали эстонский город в течение 40 лет.