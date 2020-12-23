Ламповый Новый год: в Эстонии зажгли ёлку из старых дорожных фонарей

Впервые это креативно украшение засияло в эстонском Вильянди в 2018 году.
Тогда, во время замены уличного освещения, автору проекта Тоомасу Порро пришла в голову идея использовать старые лампы советского периода для создания инсталляции.
Однако возник вопрос: что же можно из них сделать?
Мужчина обратил внимание на интересную форму фонарей, которые напоминают еловые ветки.
Так и появилась новогодняя красавица! Всего на ее создание автор проекта потратил 77 уличных ламп, которые освещали эстонский город в течение 40 лет.