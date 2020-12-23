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Как сделать так, чтобы дети не боялись вируса? В Испании придумали COVID-куклу

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Создатели игрушки отмечают, что благодаря ей дети могут научиться ценить важность своевременного тестирования на коронавирус.

Кроме того, ожидается, что "коронавирусная кукла" поможет детям быстрее принять существование болезни в реальной жизни. 

Как именно устроена игрушка и при чем тут лечение переливанием "кока-колы", смотрите в видео! 

Теги:
игрушки, дети, пандемия, коронавирус



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