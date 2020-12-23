Как сделать так, чтобы дети не боялись вируса? В Испании придумали COVID-куклу

Кроме того, ожидается, что "коронавирусная кукла" поможет детям быстрее принять существование болезни в реальной жизни.
Как именно устроена игрушка и при чем тут лечение переливанием "кока-колы", смотрите в видео!
Создатели игрушки отмечают, что благодаря ей дети могут научиться ценить важность своевременного тестирования на коронавирус.
Кроме того, ожидается, что "коронавирусная кукла" поможет детям быстрее принять существование болезни в реальной жизни.
Как именно устроена игрушка и при чем тут лечение переливанием "кока-колы", смотрите в видео!
В балтийской республике установили одну из самых необычных новогодних ёлок — она сделана из уличных фонарей.
Новый SARS-CoV-2, обнаруженный в середине декабря в Великобритании, распространяется быстрее обычного. Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.
Крымские дайверы вовсю готовятся к празднику: они установили ёлку прямо на дне у побережья Судака.
За неделю до Рождества в Великобритании вспыхнул ранее неизвестный штамм коронавируса. Он отличается высоким уровнем заразности и чересчур быстрой скоростью распространения.
Также представители двух государств договорились повысить эффективность процесса "порты-побратимы" через вовлечение в него узбекских "сухих портов" - Навои и Термез.
Церемония прошла в лучших традициях "свадьбы на острове": шатры, белые столы и стулья на открытом воздухе прямо на берегу Индийского океана.
Также известно, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik