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Как из фильмов ужасов: в России высмеяли новый памятник Алёнке — видео

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В Интернете который день не утихают споры вокруг неоднозначного памятника, возведенного в Нововоронеже.

Авторы скульптуры хотели увековечить память основательницы села Новая Алёновка, на месте которого сейчас располагается Нововоронеж.

Согласно легенде, Алёнка пришла на Дон из-под города Лебедяни, и ей так понравилось это место, что она решила привести сюда своих односельчан и поселиться. 

Именно об этой истории должен был напоминать новый памятник. 

Но, как гласит поговорка, "хотели как лучше, а получилось как всегда". Новая скульптура не вызвала всеобщего восторга, скорее, даже, наоборот, напугала. 

Горе-памятник решили демонтировать. В общей сумме он не продержался в городе и трех дней. 

Что думают жители Нововоронежа о таком "искусстве", смотрите в видео. 

Теги:
Россия, памятник



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