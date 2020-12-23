Как из фильмов ужасов: в России высмеяли новый памятник Алёнке — видео

В Интернете который день не утихают споры вокруг неоднозначного памятника, возведенного в Нововоронеже.

Авторы скульптуры хотели увековечить память основательницы села Новая Алёновка, на месте которого сейчас располагается Нововоронеж.

Согласно легенде, Алёнка пришла на Дон из-под города Лебедяни, и ей так понравилось это место, что она решила привести сюда своих односельчан и поселиться.

Именно об этой истории должен был напоминать новый памятник.

Но, как гласит поговорка, "хотели как лучше, а получилось как всегда". Новая скульптура не вызвала всеобщего восторга, скорее, даже, наоборот, напугала.

Горе-памятник решили демонтировать. В общей сумме он не продержался в городе и трех дней.

Что думают жители Нововоронежа о таком "искусстве", смотрите в видео.