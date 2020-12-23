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Мастера из Ташкента собрали в гараже лимузин как у Сталина — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201223/15662600/Mastera-iz-Tashkenta-sobrali-v-garazhe-limuzin-kak-u-Stalina--video.html

В столице Узбекистана уже несколько лет работает ретро-гараж, где мастера-энтузиасты восстанавливают по заказу автомобили из прошлого. В коллекции не только "Волги" и "Победы", но и правительственные "ЗиСы".

В настоящее время в мастерской несколько машин, в том числе из давно ушедшей сталинской эпохи. Правительственный и парадный ЗиС-110 Б – гордость реставраторов, ведь искать оригинальные детали от этих раритетов приходится почти по всему бывшему Советскому Союзу.

С автопарком брежневской эпохи попроще – попадаются почти новые автомобили с минимальным пробегом, но которые простояли несколько десятилетий в гаражах своих владельцев.

Автомобиль Москвич 401 ЗМА на выставке ретро-автомобилей в Ташкенте
Sputnik
Ретро в Ташкенте: выставка уникальных автомобилей открылась в столице
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Руководитель мастерской Retro garage Дамир Гафаров признается, что мода на восстановление старых авто из эпохи СССР в Узбекистане началась всего несколько лет назад. При этом к его удивлению на постсоветском пространстве до сих пор есть внушительные склады с востребованными запчастями на эти машины, а некоторые предприятия даже наладили производство деталей по заводским лекалам.

Пока подобные ретроавто украшают гаражи частных коллекционеров или участвуют в тематических выставках. Мастера верят, что со временем музей ретро-авто появится и в Ташкенте.

Как воссоздают историю на колесах, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
мастерская, раритетные автомобили, Ташкент



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