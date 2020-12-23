Мастера из Ташкента собрали в гараже лимузин как у Сталина — видео

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/17/15662422.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20201223/15662600/Mastera-iz-Tashkenta-sobrali-v-garazhe-limuzin-kak-u-Stalina--video.html
В столице Узбекистана уже несколько лет работает ретро-гараж, где мастера-энтузиасты восстанавливают по заказу автомобили из прошлого. В коллекции не только "Волги" и "Победы", но и правительственные "ЗиСы".
В настоящее время в мастерской несколько машин, в том числе из давно ушедшей сталинской эпохи. Правительственный и парадный ЗиС-110 Б – гордость реставраторов, ведь искать оригинальные детали от этих раритетов приходится почти по всему бывшему Советскому Союзу.
С автопарком брежневской эпохи попроще – попадаются почти новые автомобили с минимальным пробегом, но которые простояли несколько десятилетий в гаражах своих владельцев.
Руководитель мастерской Retro garage Дамир Гафаров признается, что мода на восстановление старых авто из эпохи СССР в Узбекистане началась всего несколько лет назад. При этом к его удивлению на постсоветском пространстве до сих пор есть внушительные склады с востребованными запчастями на эти машины, а некоторые предприятия даже наладили производство деталей по заводским лекалам.
Пока подобные ретроавто украшают гаражи частных коллекционеров или участвуют в тематических выставках. Мастера верят, что со временем музей ретро-авто появится и в Ташкенте.
Как воссоздают историю на колесах, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.