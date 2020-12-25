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ZOOблачная милота: бегемот — открой рот, коза-егоза и львиная доля

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
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Ташкентский зоопарк один из старейших в регионе. Но большинство посетителей видят лишь краешек этого богатого и разнообразного мира животных.

Более 330 видов зверей и птиц обитает в столичном зоопарке. При этом за каждым нужен особый уход, у каждого питомца свое меню и всем им требуется постоянная помощь ветеринара. Кто-то приезжает в Ташкент по обмену из других стран, кого-то спасли из рук контрабандистов, а иных — ослабленных или пострадавших — принесли неравнодушные граждане.

Правда, и от самих гостей немало хлопот и опасности: мусор, обертки и пакеты — самая главная причина гибели животных в зоопарке. Из-за этого даже пришлось ужесточить правила входа на территорию.

В столичной спецшколе №2 для детей с ограниченными возможностями прошла благотворительная акция
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Но даже в отсутствие посетителей жизнь в зверином царстве продолжается. 

Кто самый старший обитель зоопарка? Как привезти слона на самолете? Сколько мяса съедает за день один тигр? Что нашли под "капотом" бегемота и в пищеводе у верблюдицы? Об этом и многом другом смотрите в видеоэкскурсии Sputnik Узбекистан.

Теги:
тигр, слон, Животные, Ташкентский зоопарк, Узбекистан



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