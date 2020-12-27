Остатки сладки: пропаганда фудшеринга в эпоху ковидной пандемии

Сторонники экологического течения начали публиковать в социальных сетях объявления о готовности отдать оставшуюся от обеда картошку или макароны абсолютно бесплатно.

В последнее время в связи с пандемией коронавируса и падением мировой экономики многие люди стали задумывается о рациональном потреблении продуктов питания. Согласно официальным данным ведущих специалистов, ежедневно в мире выбрасывают тонны еды.

Сторонники экологического течения фудшеринг заявили, что могут изменить ситуацию. Активисты начали публиковать в социальных сетях объявления о готовности отдать оставшуюся от обеда картошку или макароны на безвозмездной основе. Как показала практика, в считанные минуты находятся люди, готовые "спасти" чужую еду.

Однако в некоторых странах фудшеринг попал под запрет, а где-то он не прижился из-за этических норм.

Какие продукты можно отдавать со стола - смотри в нашем видео.