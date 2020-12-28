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Бриллианты, кошки и термометры: топ самых нестандартных масок 2020 года

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Уходящий год запомнится не только событиями, но и креативными идеями! Символом 2020-го стали средства индивидуальной защиты.

Фантазия дизайнеров масок и респираторов оказалась безграничной.

Самые яркие и необычные идеи смотрите в видео Sputnik!




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