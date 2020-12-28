Бриллианты, кошки и термометры: топ самых нестандартных масок 2020 года

Фантазия дизайнеров масок и респираторов оказалась безграничной.
Самые яркие и необычные идеи смотрите в видео Sputnik!
Уходящий год запомнится не только событиями, но и креативными идеями! Символом 2020-го стали средства индивидуальной защиты.
Фантазия дизайнеров масок и респираторов оказалась безграничной.
Самые яркие и необычные идеи смотрите в видео Sputnik!
Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах.
Сторонники экологического течения начали публиковать в социальных сетях объявления о готовности отдать оставшуюся от обеда картошку или макароны абсолютно бесплатно.
В Ташкенте открылись пять новых станций на надземной Сергелийской линии метро. Новая магистраль соединяет одноименный район столицы с Чиланзарской линией, заметно сокращая время в пути до центра города.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода объявил о планах открыть метро в Сергелях до конца 2020 года.
Презенты от главы государства уже отправлены во все регионы. Вручения пройдут 29-30 декабря при участии сотрудников хокимиятов областей.
Короткометражный мультфильм выполнен в технике 3D длительностью 6 минут.Как выглядят новые Чебурашка и Крокодил Гена - смотрите в первом тизере!
На распространившейся в сети "Интернет" видеозаписи запечатлено, как представитель органов внутренних дел выясняет отношение с гражданином, находясь при этом в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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