В России спортивный святой отец установил мировой рекорд — видео

Впрочем, на этом святой отец не собирается останавливаться.
По его словам, дай Бог однажды он сможет поднять 100-килограммовую штангу.
Историю необычного российского священника смотрите в нашем видео!
Днем он в храме, а вечером — в спортзале. Священнослужитель из Евпатории Дмитрий Чкана дважды стал мировым рекордсменом по пауэрлифтингу — силовому троеборью.
Впрочем, на этом святой отец не собирается останавливаться.
По его словам, дай Бог однажды он сможет поднять 100-килограммовую штангу.
Историю необычного российского священника смотрите в нашем видео!
Уходящий год запомнится не только событиями, но и креативными идеями! Символом 2020-го стали средства индивидуальной защиты.
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В Ташкенте открылись пять новых станций на надземной Сергелийской линии метро. Новая магистраль соединяет одноименный район столицы с Чиланзарской линией, заметно сокращая время в пути до центра города.
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