В России спортивный святой отец установил мировой рекорд — видео

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 декабря Когда приложение "Путешествую без COVID" заработает для стран ЕАЭС и кто из артистов СССР госпитализирован с коронавирусом. Самое важное за день - в нашем обзоре! 196

Надеемся, что в 2021 году пандемия отступит - Голикова Она завила, что в России есть все основания эти сложности преодолеть. Голикова пожелал беречь себя и вакцинироваться. 7