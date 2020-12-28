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В России спортивный святой отец установил мировой рекорд — видео

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RUPTLY/ Дмитрий Чкана
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1c/15692384.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201228/15692701/V-Rossii-sportivnyy-svyatoy-otets-ustanovil-mirovoy-rekord--video.html

Днем он в храме, а вечером — в спортзале. Священнослужитель из Евпатории Дмитрий Чкана дважды стал мировым рекордсменом по пауэрлифтингу — силовому троеборью.

Впрочем, на этом святой отец не собирается останавливаться.

По его словам, дай Бог однажды он сможет поднять 100-килограммовую штангу. 

Историю необычного российского священника смотрите в нашем видео!

Теги:
священник, спорт, религия



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