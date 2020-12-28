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Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech от пандемии - видео

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Эффективна ли вакцина Pfizer/BioNTech от нового штамма, а главное, хватит ли препарата на всех жителей ЕС - смотрите в нашем видео.

В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. С 27 декабря жители некоторых стран ЕС могут сделать прививку вакциной Pfizer/BioNTech, применение которой ранее одобрила Еврокомиссия.

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Одними из первых препарат получили дома престарелых и медики. Вакцинация в Евросоюзе стартовала на фоне ужесточения ограничительных мер. В ряде стран действует так называемый рождественский локдаун.

Все еще закрыто транспортное сообщение с Британией, где в середине декабря выявили новый штамм коронавируса. Известно, что он на 70% заразнее других видов коронавируса.

Новую мутацию уже обнаружили в Италии, Франции, Дании, Нидерландах, Ирландии и других странах.

Эффективна ли вакцина Pfizer/BioNTech от нового штамма, а главное, хватит ли препарата на всех жителей ЕС - смотрите в нашем видео.

Теги:
вакцинация, Вакцина, Европа, Европа, пандемия, Карантин, коронавирус, видеоролик, Видео



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