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Вандализм по-западному: в США уничтожили памятник чернокожей девушке

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В американском городе Окленд на площади Латам неизвестные разбили бюст Бреонны Тейлор — чернокожей девушки, которая была убита в результате перестрелки между ее сожителем и сотрудниками полиции.

Примечательно, что скульптура успела простоять буквально две недели с момента открытия. 

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Ранее по США прокатилась волна беспорядков, вызванная жестким обращением полиции с чернокожим населением страны.

Напомним, что антирасистские протесты вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий полицейского во время задержания.

Его смерть вызвала мощнейший отклик со стороны общества, породив движение Black Lives Matter. 

Теги:
памятник, вандализм, США



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