Вандализм по-западному: в США уничтожили памятник чернокожей девушке

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В американском городе Окленд на площади Латам неизвестные разбили бюст Бреонны Тейлор — чернокожей девушки, которая была убита в результате перестрелки между ее сожителем и сотрудниками полиции.
Примечательно, что скульптура успела простоять буквально две недели с момента открытия.
Ранее по США прокатилась волна беспорядков, вызванная жестким обращением полиции с чернокожим населением страны.
Напомним, что антирасистские протесты вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий полицейского во время задержания.
Его смерть вызвала мощнейший отклик со стороны общества, породив движение Black Lives Matter.