Ёлка, письма и подарки: как миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом

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Координатором на выборах в Казахстане назначен российский сенатор Алексей Майоров будет курировать работу группы наблюдателей от МПА СНГ, которая приступит к своим обязанностям в Нур-Султане и других регионах республики в период с 7 по 12 января 2021 года. 31

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