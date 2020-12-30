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Ёлка, письма и подарки: как миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом

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YouTube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201230/15705400.html

Новый год уже совсем скоро! Атмосфера приближающегося праздника добралась и до бойцов российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

На наблюдательные посты доставили искусственные ёлки, которые российские военные нарядили сами. 

Минобороны РФ
Как живут российские миротворцы в Нагорном Карабахе — видео Минобороны РФ

Командиры также передали военным коробку с письмами от детей из военно-патриотического движения "Юнармия".

Вместе с письмами в Карабах привезли сладости и детские рисунки. 

Поздравления военные смогут услышать и от родных. 

Подробности смотрите в видео Sputnik. 




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Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом
Ёлка, письма и подарки: как миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом
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