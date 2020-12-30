Ёлка, письма и подарки: как миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом

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Новый год уже совсем скоро! Атмосфера приближающегося праздника добралась и до бойцов российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
На наблюдательные посты доставили искусственные ёлки, которые российские военные нарядили сами.
Командиры также передали военным коробку с письмами от детей из военно-патриотического движения "Юнармия".
Вместе с письмами в Карабах привезли сладости и детские рисунки.
Поздравления военные смогут услышать и от родных.
Подробности смотрите в видео Sputnik.