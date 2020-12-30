Подлость НАТО, COVID и перевооружение — главные итоги года от Минобороны РФ

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Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он также рассказал о ходе перевооружения и модернизации войск, а также отметил особый вклад российской армии в борьбе с пандемией COVID-19.
Отдельно Шойгу остановился на вызовах, с которыми пришлось столкнуться военным.
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