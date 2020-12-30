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Подлость НАТО, COVID и перевооружение — главные итоги года от Минобороны РФ

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Минобороны России/RUPTLY
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201230/15706503/Podlost-NATO-COVID-i-perevooruzhenie--glavnye-itogi-goda-ot-Minoborony-RF.html

Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он также рассказал о ходе перевооружения и модернизации войск, а также отметил особый вклад российской армии в борьбе с пандемией COVID-19.

Отдельно Шойгу остановился на вызовах, с которыми пришлось столкнуться военным.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Теги:
итоги года, Армия, НАТО, Вооруженные силы, Россия, Минобороны РФ



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