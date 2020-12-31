Холодная каурма и горячий грузинский тост: как готовятся к Новому году в СНГ

Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления?
О планах на Новый год и национальных традициях смотрите в видеосюжете Sputnik.
Как приготовить холодную каурму? А какой поднять тост? Корреспонденты Sputnik подумали об этом заранее за вас и собрали новогодние рецепты из стран ближнего зарубежья.
Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления?
О планах на Новый год и национальных традициях смотрите в видеосюжете Sputnik.
Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов поздравил всех жителей республики, а также читателей Sputnik с Новым годом. Он переложил на узбекский язык известную каждому ребенку песенку "В лесу родилась ёлочка".
В столице Узбекистана в канун Нового года сказочные герои устроили настоящее музыкальное представление.
Датский пловец Стиг Северинсен побил очередной рекорд — он проплыл под водой 202 метра на одном дыхании!
Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Ставка налог на имущество физлиц проиндексирована в 1,15 раза. До 13% снижается налоговая ставка для лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность. О других изменениях читайте в материале.
Правительственная делегация Узбекистана и руководство МВД России в Москве обсудили вопросы взаимодействия двух стран в миграционной сфере.
С 2019 по 2020 год он занимал должность начальника управления по работе с общественными организациями и диаспорой за рубежом.
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