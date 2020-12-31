Холодная каурма и горячий грузинский тост: как готовятся к Новому году в СНГ

Как приготовить холодную каурму? А какой поднять тост? Корреспонденты Sputnik подумали об этом заранее за вас и собрали новогодние рецепты из стран ближнего зарубежья.

Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления?

О планах на Новый год и национальных традициях смотрите в видеосюжете Sputnik.