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Холодная каурма и горячий грузинский тост: как готовятся к Новому году в СНГ

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Sputnik Узбекистан
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Как приготовить холодную каурму? А какой поднять тост? Корреспонденты Sputnik подумали об этом заранее за вас и собрали новогодние рецепты из стран ближнего зарубежья.

Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления?

О планах на Новый год и национальных традициях смотрите в видеосюжете Sputnik. 




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