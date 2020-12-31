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В Узбекистане перепели новогодний хит "В лесу родилась ёлочка" — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров /Анна Желиховская
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201231/15714020/V-Uzbekistane-perepeli-novogodniy-khit-V-lesu-rodilas-lochka--video.html

Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов поздравил всех жителей республики, а также читателей Sputnik с Новым годом. Он переложил на узбекский язык известную каждому ребенку песенку "В лесу родилась ёлочка".

Новый год отмечается в каждых странах по-разному. Есть свои национальные традиции, блюда, новогодние песни. Но, пожалуй, все граждане из стран бывшего СССР знают незатейливую и любимую с детства песенку "В лесу родилась ёлочка", которая считается негласным гимном Нового года.

В узбекском исполнении этот праздничный хит найти не удалось, поэтому Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов решил предложить свой вариант.

Необычное музыкальное поздравление смотрите в нашем видео.

Теги:
елка, песня, Новый год, Мансур Ташматов, Узбекистан



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