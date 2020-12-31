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Свыше 120 рейсов в "Домодедово" задержаны накануне Нового года – видео

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Sputnik Узбекистан
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Из-за осадков на поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь. Аэродромные службы "Домодедово" работают в усиленном режиме.

Сегодня с самого утра в аэропортах Москвы было задержано и отменено около 150 рейсов.

Так, в Шереметьево задержано восемь авиарейсов и отменен 51 рейс.

В Домодедово 73 рейса задержали и три отменили, а во Внуково задержано 12 рейсов и два отменено.

Смотрите видео!

Теги:
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