Свыше 120 рейсов в "Домодедово" задержаны накануне Нового года – видео

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Из-за осадков на поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь. Аэродромные службы "Домодедово" работают в усиленном режиме.
Сегодня с самого утра в аэропортах Москвы было задержано и отменено около 150 рейсов.
Так, в Шереметьево задержано восемь авиарейсов и отменен 51 рейс.
В Домодедово 73 рейса задержали и три отменили, а во Внуково задержано 12 рейсов и два отменено.
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