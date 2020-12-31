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Год за пять минут: что пережил Узбекистан в 2020-м — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201231/15715368/God-za-pyat-minut-chto-perezhil-Uzbekistan-v-2020-m--video.html

В канун Нового, 2021 года, на официальном YouTube-канале президента Узбекистана опубликовано видео с самыми значимыми событиями года уходящего.

Для всего мира и для Узбекистана в частности 2020 год был непростой. Не обошла республику и пандемия коронавируса, страна пережила серьезную техногенную аварию на Сардобинском водохранилище, преодолела немало испытаний.

Однако были и яркие моменты за прошедшие 12 месяцев. Это и торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом, и председательство Узбекистана в Содружестве независимых государств, и вступление страны в ЕАЭС в статусе наблюдателя, и запуск в эксплуатацию нескольких важнейших инфраструктурных объектов.

Весь насыщенный и нелегкий 2020 год в одном пятиминутном видео.




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