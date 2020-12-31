Новогоднее обращение Шавката Мирзиёева — видео

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с традиционным новогодним обращением и поздравил соотечественниковс наступление 2021 года.

В своей праздничной речи президент подвел итоги 2020-го и озвучил плану на предстоящий 2021 год. Примечательно, что свое обращение глава государства начал по-русски, а затем поздравил соотечественников на узбекском языке.

Президент подчеркнул, что 2020-й стал сложным для всей страны. Неслучайно 2021 год объявлен в республике Годом поддержки молодежи и укрепления здравья населения.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет с момента принятия Независимости Узбекистана, по этому случаю запланированы масштабные торжества.

Полная версия телевизионного поздравления президента смотрите в нашем видео.