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Новогоднее обращение Шавката Мирзиёева — видео

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© Пресс-служба президента Узбекистана
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201231/15715402/Novogodnee-obraschenie-Shavkata-Mirzieva--video.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с традиционным новогодним обращением и поздравил соотечественниковс наступление 2021 года.

В своей праздничной речи президент подвел итоги 2020-го и озвучил плану на предстоящий 2021 год. Примечательно, что свое обращение глава государства начал по-русски, а затем поздравил соотечественников на узбекском языке.

Президент подчеркнул, что 2020-й стал сложным для всей страны. Неслучайно 2021 год объявлен в республике Годом поддержки молодежи и укрепления здравья населения.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет с момента принятия Независимости Узбекистана, по этому случаю запланированы масштабные торжества.

Полная версия телевизионного поздравления президента смотрите в нашем видео.

Теги:
праздник, Узбекистан, Новый год, Шавкат Мирзиёев



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