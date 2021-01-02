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Продукт года: как производят кислород для тяжелобольных коронавирусом

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За час завод вырабатывает около 6 тонн кислорода. Причем буквально из воздуха, который забирает с улицы. Смотрите на видео, как работает это необычное производство.

В Беларуси есть уникальное предприятие "Крион", которое производит медицинский кислород.

Открытие завода по производству медицинского кислорода
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Это в прямом смысле слова жизненно важное производство. Кислород необходим многим пациентам, госпитализированным с коронавирусом.

Завод, на котором производят медицинский кислород, работает с 1956 года. С приходом пандемии потребность в медицинском кислороде в стране возросла. Причем, в сравнении с началом прошлого года - в 4 раза!

Требования к медицинскому кислороду серьезные, как к лекарственному средству. Поэтому контроль над качеством тоже основательный.

Производство не останавливается ни в выходные, ни в праздники, завод работает круглосуточно. Заготовить кислород про запас не получится: этот продукт долго не хранится.

Но страховочный запас у "Криона" все же есть – на всякий случай. Еще ни одно из учреждений завод не оставил без кислорода, несмотря на возможные форс-мажоры. Доставка идет во все регионы страны.

Смотрите на видео, как выглядит это необычное производство продукта, который без сомнения можно назвать продуктом 2020-го года.




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