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Замерзшая лапша и бег в трусах: как развлекаются в России на каникулах - видео

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Удивить людей вокруг и стать знаменитыми на всю страну своими выходками в Новый год? Легко! Смотрите видео!

Как отметить Новый год так, чтобы запомнился навсегда?

Например, удивить людей вокруг и стать знаменитыми на всю страну своими выходками.

Так, пара любителей закаливания из Иркутска эпатировала горожан, проехав по зоне исторической застройки города "103 квартал", будучи одетыми только в плавки, вязаные шапки и сапоги. 

Жители Новосибирска излучали позитив на пробежке при сорокаградусном морозе и сделали несколько забавных кадров с лапшой быстрого приготовления, примерзшей к вилке, которые тут же разошлись по Сети.

Смотрите видео!

Теги:
видеоролик, Видео



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