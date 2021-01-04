Тонкий пас Шомуродова спас "Дженоа" от поражения в матче с "Лацио" — видео

Элдор Шомуродов признан лучшим в составе клуба из Генуи в матче 15-го тура итальянской Серии А. Он отметился голевой передачей и помог команде свести поединок вничью.

Узбекистанец Элдор Шомуродов, выступающий за итальянский "Дженоа" под номером 61, вновь отличился голевой передачей. В домашнем поединке против "Лацио" его клуб по итогам первого тайма уступал со счетом 0:1. На 58-й минуте встречи Шомуродов подхватил мяч в центре поля, прорвался по левому флангу, обыграв одного соперника, а на подступах к штрафной площади отдал тонкую и выверенную диагональ на правый фланг Маттио Дестро, отрезав еще двух соперников. Партнер не упустил свой шанс и сравнял счет в игре - 1:1.

В концовке встречи Шомуродов и сам мог отличиться: он легко освободился от оппонента, прорвался на правый фланг и выстрелил в дальний угол. Мяч разминулся со штангой всего в нескольких сантиметрах.

По итогам матча именно Элдор Шомуродов был признан лучшим в составе генуэсцев. Ему отдали 7.0 баллов. Таким образом узбекский легионер набирает уже три очка по системе "гол+пас", отметившись двумя результативными передачами и одним забитым голом.

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