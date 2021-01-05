Ни дня без прививки: вакцинация препаратом "Спутник V" идет даже в праздники

Также с 1 января привитый пациент может дистанционно получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием десятков тысяч добровольцев.доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Cпутник V". Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.
Позднее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".