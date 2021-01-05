Настоящие могилы и свечи: как в Литве хоронят произведения искусства — видео

В литовской деревне Нарваищяй уже несколько лет работает настоящее кладбище арт-объектов, инсталляций и творческих объединений.

По словам создателя пространства Юозаса Лаивиса, обладателя магистерской степени в сфере искусства, идея возникла "от нечего делать".

В 2015 году мужчина описал проект кладбища культурному фонду Литвы, что утвердило его официальное существование и придало известности.

"Это кладбище произведений искусства, это не музей, это не галерея и это не выставка, это просто кладбище", — рассказал Лаивис.

Последнее пристанище здесь обрели уже 50 объектов, из которых только за последний год на кладбище было похоронено 25 из них. Самый старый арт-объект — скульптура 1989 года, а одно из самых свежих захоронений — студенческая работа художницы из Франкфурта.

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