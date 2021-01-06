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Сено и вареная свекла: что получили на Новый год звери Московского зоопарка

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Московский зоопарк / Ruptly
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210106/15737283/Seno-i-varenaya-svekla-chto-poluchili-na-Novyy-god-zveri-Moskovskogo-zooparka.html

Новый год для всех должен быть праздником, полным приятных сюрпризов. Животные не исключение!

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, какие подарки получили на Новый год его обитатели.

Пандам достались древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков с зернами кукурузы внутри (все это им очень нравится), а для львов создали конструкции из коробок и мешковины, которые опрыскали ароматными маслами.

Белый медведь же получил мешок с сеном и вареной свеклой.

Смотрите видео!

Теги:
подарки, животные, Москва, Зоопарк



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