Сено и вареная свекла: что получили на Новый год звери Московского зоопарка

Новый год для всех должен быть праздником, полным приятных сюрпризов. Животные не исключение!

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, какие подарки получили на Новый год его обитатели.

Пандам достались древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков с зернами кукурузы внутри (все это им очень нравится), а для львов создали конструкции из коробок и мешковины, которые опрыскали ароматными маслами.

Белый медведь же получил мешок с сеном и вареной свеклой.

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