Сено и вареная свекла: что получили на Новый год звери Московского зоопарка

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/06/15736500.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20210106/15737283/Seno-i-varenaya-svekla-chto-poluchili-na-Novyy-god-zveri-Moskovskogo-zooparka.html
Новый год для всех должен быть праздником, полным приятных сюрпризов. Животные не исключение!
В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, какие подарки получили на Новый год его обитатели.
Пандам достались древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков с зернами кукурузы внутри (все это им очень нравится), а для львов создали конструкции из коробок и мешковины, которые опрыскали ароматными маслами.
Белый медведь же получил мешок с сеном и вареной свеклой.
Смотрите видео!