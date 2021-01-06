Метр за метром: как российские миротворцы делают Степанакерт безопасным — видео

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/06/15737334.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20210106/15737719/Metr-za-metrom-kak-rossiyskie-mirotvortsy-delayut-Stepanakert-bezopasnym--video.html
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ продолжают работу по разминированию столицы Нагорного Карабаха.
Саперы используют современные робототехнические комплексы "Уран-6". Основной плюс этого робота в том, что он управляется дистанционно.
YouTube / Минобороны России
"Человек-сапер непосредственно не находится в зоне опасности повышенной. Дальность данного оператора от выполняемых работ — до километра, что, соответственно, гарантирует защиту его, безопасность", — рассказал оператор робототехнического комплекса Сергей Кузнецов.
По информации Минобороны России, с 23 ноября миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 гектаров. Всего обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов.