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Метр за метром: как российские миротворцы делают Степанакерт безопасным — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (55)
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Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ продолжают работу по разминированию столицы Нагорного Карабаха.

Саперы используют современные робототехнические комплексы "Уран-6". Основной плюс этого робота в том, что он управляется дистанционно.

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YouTube / Минобороны России
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"Человек-сапер непосредственно не находится в зоне опасности повышенной. Дальность данного оператора от выполняемых работ — до километра, что, соответственно, гарантирует защиту его, безопасность", — рассказал оператор робототехнического комплекса Сергей Кузнецов.

По информации Минобороны России, с 23 ноября миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 гектаров. Всего обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (55)
Теги:
Азербайджан, Армения, Россия, Видео, Нагорный Карабах



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