Метр за метром: как российские миротворцы делают Степанакерт безопасным — видео

Саперы используют современные робототехнические комплексы "Уран-6". Основной плюс этого робота в том, что он управляется дистанционно.

"Человек-сапер непосредственно не находится в зоне опасности повышенной. Дальность данного оператора от выполняемых работ — до километра, что, соответственно, гарантирует защиту его, безопасность", — рассказал оператор робототехнического комплекса Сергей Кузнецов.

По информации Минобороны России, с 23 ноября миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 гектаров. Всего обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов.