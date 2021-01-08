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"Завидовали России — теперь и у нас есть": первый открытый каток в Ташкенте

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210108/15744908/Zavidovali-Rossii--teper-i-u-nas-est-pervyy-otkrytyy-katok-v-Tashkente.html

В центре Ташкента, перед Государственным академическим театром имени Алишера Навои, заработал первый в республике открытый каток. В этом году в Узбекистане установилась вполне зимняя погода, так что горожанам будет где отдохнуть вместе с детьми в ближайший месяц.

Просторная ледовая площадка с искусственным покрытием способна принимать гостей даже при температуре воздуха плюс 15 градусов. Все желающие смогут не просто покататься на коньках, но и насладиться прекрасными видами столицы.

На открытие катка из России прибыл специальный гость – олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он вместе с другими артистами принял участие в праздничном шоу на открытом льду, а уже завтра покататься в самом центре Ташкента смогут все желающие.

"Будем всей семьей сюда приезжать хотя бы раз в неделю, прививать детям любовь к спорту — фигурному катанию или хоккею. Здорово, что наконец-то появился каток под открытым небом. Всегда смотрел и завидовал России, где давно такие площадки есть. Теперь вот и в Ташкенте своя появилась", — признались гости праздника.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В 2018-м в столице построили новый ледовый дворец "Хумо", где прошли уже несколько грандиозных спортивных и культурных мероприятий. Однако открытого катка такого масштаба в республике еще не было.

Как выглядит новый каток и что о нем думают первые гости – смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
хоккей, фигурное катание, Алексей Ягудин, каток, Ташкент



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