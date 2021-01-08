13:22 08 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Видео

Путин встретил Рождество в древней новгородской церкви Николы на Липне

Получить короткую ссылку
51 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/08/15745210.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210108/15745290/Putin-vstretil-Rozhdestvo-v-drevney-novgorodskoy-tserkvi-Nikoly-na-Lipne-.html

Президент прибыл в регион на вертолете. До отдаленного храма он добирался на катере со специальной воздушной подушкой.

Глава Российской Федерации Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне в ночь со среды на четверг в Новгородской области. 

Глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии
Как встретили Рождество в Свято-Успенском соборе Ташкента — фото

Лидер государства прибыл в регион на вертолете. До отдаленной церкви он добирался на катере со специальной воздушной подушкой. В храме Владимир Путин зажег свечи и приложился к иконе. Вместе с остальными посетителями президент также прослушал службу, а по окончании богослужения поздравил россиян с Рождеством. 

Смотрите в нашем видео, что сказал Путин и какой уникальный подарок он преподнес церкви.

Теги:
православие, религия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Рождество



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Флаги, оружие, разбитые стекла и мебель: штурм Капитолия в Вашингтоне — фото
Путин встретил Рождество в древней новгородской церкви Николы на Липне
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться