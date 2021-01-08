Путин встретил Рождество в древней новгородской церкви Николы на Липне

Президент прибыл в регион на вертолете. До отдаленного храма он добирался на катере со специальной воздушной подушкой.

Глава Российской Федерации Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне в ночь со среды на четверг в Новгородской области.

Лидер государства прибыл в регион на вертолете. До отдаленной церкви он добирался на катере со специальной воздушной подушкой. В храме Владимир Путин зажег свечи и приложился к иконе. Вместе с остальными посетителями президент также прослушал службу, а по окончании богослужения поздравил россиян с Рождеством.

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