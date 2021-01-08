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"Ростех" вдвое увеличит выпуск гражданской продукции раньше срока — Чемезов

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Президент России поручил добиться данного показателя лишь к 2030 году. Однако в компании решили поставить перед собой более амбициозную задачу и прийти к данному показателю на пять лет раньше.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что предприятие планирует преждевременно увеличить производство доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.

Ранее Владимир Путин поручил добиться данного показателя лишь к 2030 году. Однако в компании решили поставить перед собой более амбициозную задачу. Отмечается, что сегодня объем гражданской продукции в России уже превышает 33%.

О чем еще говорил Чемезов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, смотрите в нашем видео.

Теги:
Экономика, продукция, Россия, Михаил Мишустин, Ростех



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