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Протестный 2020-й: обо всех волнениях в странах СНГ рассказываем за 3 минуты

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210109/15748698/Protestnyy-2020-y-obo-vsekh-volneniyakh-v-stranakh-SNG-rasskazyvaem-za-3-minuty.html

2020 год запомнится не только пандемией, но и волнениями, которые бушевали на постсоветском пространстве.

Как заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров, некоторые из демонстраций подогревались из-за рубежа с целью создать напряженность у границ с РФ.

О том, как это было, рассказываем в видео.

Теги:
итоги года, Митинг, протесты



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