UFC показал самые эффектные финиши с "Бойцовского острова" за 2020 год — видео

Именно там в период пандемии COVID-19 проводятся все поединки.
В видео представлены сокрушительные победы таких выдающихся бойцов как Хабиб Нурмагомедов, Магомед Анкалаев, Исраэль Адесанья, Хоакин Бакли, Ян Блахович и других звезд.
Ушедший год был полон не только печальными, но и яркими и насыщенными событиями! Пресс-служба UFC опубликовала подборку самых красочных финишей с "Бойцовского острова".
Именно там в период пандемии COVID-19 проводятся все поединки.
В видео представлены сокрушительные победы таких выдающихся бойцов как Хабиб Нурмагомедов, Магомед Анкалаев, Исраэль Адесанья, Хоакин Бакли, Ян Блахович и других звезд.
Коронавирус объятиям не помеха! К такому выводу пришли в итальянском доме престарелых, расположенном в Кампании на юго-западе страны.
2020 год запомнится не только пандемией, но и волнениями, которые бушевали на постсоветском пространстве.
Президент России поручил добиться данного показателя лишь к 2030 году. Однако в компании решили поставить перед собой более амбициозную задачу и прийти к данному показателю на пять лет раньше.
Президент прибыл в регион на вертолете. До отдаленного храма он добирался на катере со специальной воздушной подушкой.
Это уже не первый случай аварийной остановки энергоблоков Талимарджанской ТЭС с начала года. В последний раз инцидент произошел 5 января из-за отключения ПГУ.
Граждане республики скопились в столичном аэрорту 7-8 января после отмены рейса Москва—Самарканд российской авиакомпании Royal Flight.
Женщинам, включенным в "женскую тетрадь", в зависимости от категории будут выдаваться единовременная матпомощь или кредиты для предпринимательской деятельности.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik