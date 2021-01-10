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UFC показал самые эффектные финиши с "Бойцовского острова" за 2020 год — видео

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Ушедший год был полон не только печальными, но и яркими и насыщенными событиями! Пресс-служба UFC опубликовала подборку самых красочных финишей с "Бойцовского острова".

Именно там в период пандемии COVID-19 проводятся все поединки.

В видео представлены сокрушительные победы таких выдающихся бойцов как Хабиб Нурмагомедов, Магомед Анкалаев, Исраэль Адесанья, Хоакин Бакли, Ян Блахович и других звезд. 

Теги:
рейтинг, боец, Хабиб Нурмагомедов, спорт



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