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Душа уходит в пятки: в Китае открыли необычный стеклянный мост — видео

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В китайской провинции Чжэцзян появился ажурный мост, который по своей форме напоминает американские горки или же ДНК.

Конструкция расположена на высоте 140 метров!

Мост оборудован специальными стеклянными площадками протяженностью в 12 метров, с которых удобно любоваться пейзажами. 

Строительство необычного арт-объекта началось в 2017-м. 

Какие эмоции испытывают туристы, оказавшись на этом мосту, смотрите в видео!

Теги:
достопримечательности, мост, Китай



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