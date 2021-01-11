Душа уходит в пятки: в Китае открыли необычный стеклянный мост — видео

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В китайской провинции Чжэцзян появился ажурный мост, который по своей форме напоминает американские горки или же ДНК.
Конструкция расположена на высоте 140 метров!
Мост оборудован специальными стеклянными площадками протяженностью в 12 метров, с которых удобно любоваться пейзажами.
Строительство необычного арт-объекта началось в 2017-м.
Какие эмоции испытывают туристы, оказавшись на этом мосту, смотрите в видео!