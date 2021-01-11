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Вкус СССР: как делают легендарную рогачевскую сгущенку — видео с конвейера

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YouTube / Sputnik Беларусь
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210111/15758380.html

Знакомый с детства вкус сгущенки не спутать ни с чем. Ее изготавливают на Рогачевском комбинате (находится в Беларуси).

Для производства ежедневно требуется 1,4 тысячи тонн молока. Чтобы превратить молоко в сгущенку, нужно четыре-пять часов.

Стенд Рогачевского молочноконсервного комбината
© Sputnik / Евгений Одиноков
Производство белорусской сгущенки могут наладить в Ферганской области

Однако чем настоящая рогачевская сгущенка отличается от других аналогов? В первую очередь, своим бархатистым вкусом. Весь секрет — в технологии изготовления и составе. 

Дело в том, что в продукте нет ни капли растительных масел. Рогачевский комбинат давно славится своей приверженностью высокому качеству продукции.

Так, к примеру, в свое время на предприятии даже отказались от производства майонеза, ведь там в его состав входит растительное масло. 

Подробнее о том, почему же так знаменита советская рогачевская сгущенка, смотрите в видеосюжете!

Теги:
производство, еда, СССР



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