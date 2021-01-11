Вкус СССР: как делают легендарную рогачевскую сгущенку — видео с конвейера

Знакомый с детства вкус сгущенки не спутать ни с чем. Ее изготавливают на Рогачевском комбинате (находится в Беларуси).

Для производства ежедневно требуется 1,4 тысячи тонн молока. Чтобы превратить молоко в сгущенку, нужно четыре-пять часов.

Однако чем настоящая рогачевская сгущенка отличается от других аналогов? В первую очередь, своим бархатистым вкусом. Весь секрет — в технологии изготовления и составе.

Дело в том, что в продукте нет ни капли растительных масел. Рогачевский комбинат давно славится своей приверженностью высокому качеству продукции.

Так, к примеру, в свое время на предприятии даже отказались от производства майонеза, ведь там в его состав входит растительное масло.

Подробнее о том, почему же так знаменита советская рогачевская сгущенка, смотрите в видеосюжете!