Как прошла встреча Путина, Алиева и Пашиняна - видео

Перед тем как сесть за стол переговоров, Алиев и Пашинян не стали обмениваться рукопожатием, а только кивнули друг другу. Смотрите видео!

В Московском Кремле прошли трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Первым Владимир Путин встретил президента Азербайджана, они поздоровались, а затем обнялись.

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После российский лидер так же поприветствовал армянского премьера.

Перед тем как сесть за стол переговоров, Алиев и Пашинян не стали обмениваться рукопожатием, а только кивнули друг другу. Стоит отметить, что беседа глав государств прошла без масок.

Во время вступительной речи Владимир Путин подчеркнул, что в Нагорном Карабахе реализуются достигнутые ранее договоренности и в настоящее время идет процесс возвращения непризнанной НКР к мирной жизни. Впрочем, основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями.