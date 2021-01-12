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Курортный сезон: пляжи Аргентины переполнены, несмотря на COVID — видео

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Тысячи людей стекаются на пляжи в Аргентине, в то время как власти пытаются замедлить распространение коронавируса в стране.

Так, на днях в Аргентине был издан указ, уполномочивающий провинции ограничивать ночную жизнь. 

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 25 ноября Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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При этом число новых выявленных случаев растет не по дням, а по часам: с началом курортного сезона ежедневный прирост заболевших увеличился более чем в два раза!

Однако, кажется, мало кого это заботит: люди загорают, купаются, устраивают вечеринки на открытом воздухе.

И совершенно не используют средства индивидуальной защиты, а пляжные зонтики расставлены так близко, что социальным дистанцированием здесь и не пахнет. 

Подробности — в видеосюжете. 

Теги:
песок, пандемия, коронавирус, купание, Аргентина



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