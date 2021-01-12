Курортный сезон: пляжи Аргентины переполнены, несмотря на COVID — видео

Тысячи людей стекаются на пляжи в Аргентине, в то время как власти пытаются замедлить распространение коронавируса в стране.

Так, на днях в Аргентине был издан указ, уполномочивающий провинции ограничивать ночную жизнь.

При этом число новых выявленных случаев растет не по дням, а по часам: с началом курортного сезона ежедневный прирост заболевших увеличился более чем в два раза!

Однако, кажется, мало кого это заботит: люди загорают, купаются, устраивают вечеринки на открытом воздухе.

И совершенно не используют средства индивидуальной защиты, а пляжные зонтики расставлены так близко, что социальным дистанцированием здесь и не пахнет.

Подробности — в видеосюжете.