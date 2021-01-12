"Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?

Произведенная в России вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Уже к концу 2020 года многочисленные крупные лаборатории по всему миру сертифицировали свои собственные препараты - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, SinoVac, EpiVacCorona от Vector и другие.

Российская вакцина "Спутник V" или американская Pfizer — какая надежнее? >>

А в каких еще странах препарат из России зарегистрировали так же быстро? И какую оценку "Спутнику V" дал аналитик Bloomberg? Смогут ли российские вакцины защитить от британского штамма коронавируса? Обо всем этом - смотрите видео.