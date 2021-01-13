Установлен новый мировой рекорд нахождения подо льдом Байкала — видео

Жительница Москвы Екатерина Некрасова проплыла без гидрокостюма 85 метров. Чтобы преодолеть такое расстояние, женщина задержала дыхание на целых 1,5 минуты!

В день заплыва температура воды составила чуть больше 0 °C, а температура воздуха была вовсе минусовая (-22 °C).

Когда Екатерина преодолела дистанцию, она громко произнесла "I'm ok" (со мной все в порядке) — так требует протокол ныряльщиков.

Как был установлен мировой рекорд, смотрите в видео.