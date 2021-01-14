11:16 14 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Видео

Не шутите с армией Узбекистана — она вас перешутит: проверено Sputnik

Получить короткую ссылку
57330
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0d/15780428.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210114/15780494/Ne-shutite-s-armiey-Uzbekistana--ona-vas-pereshutit-provereno-Sputnik.html

Действующие чемпионы высшей лиги КВН Узбекистана не понаслышке знают, что такое остроумие и находчивость. Капитан команды "Крупный калибр" старший лейтенант вооруженных сил Ахат Исмаилов даже вне сцены готов ответить шуткой на каверзный вопрос.

В Узбекистане отмечается День защитников Родины. Все знают, что солдаты мужественные, сильные и ловкие, а теперь еще и самые веселые среди команд КВН.

Как признался капитан армейской сборной, победитель последнего прошедшего в стране сезона Клуба веселых и находчивых Ахат Исмаилов, эта игра показала народу истинное лицо узбекской армии и развеяла стереотипы о людях, служащих в войсках. Да и в службе игра помогает — развивает смекалку и внимательность к деталям.

"Мы стали ближе к народу, потому народ и признал нас чемпионами. Мы единственная в СНГ армейская команда, ставшая победителем в своей лиге", — не без гордости отметил он.

Как истинный кавээнщик Ахат не растерялся и молниеносно отреагировал на просьбу корреспондента Sputnik пошутить для читателей.

"А чей это приказ?", — с улыбкой спросил он. После чего тут же придумал еще одну шутку специально для нас. Какую — смотрите в нашем видео.  




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
74-летняя бабушка борется с болезнью Паркинсона на боксерском ринге
В Турции 74-летняя бабушка-боксер "отправила в нокаут" болезнь Паркинсона
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться