Не шутите с армией Узбекистана — она вас перешутит: проверено Sputnik

Действующие чемпионы высшей лиги КВН Узбекистана не понаслышке знают, что такое остроумие и находчивость. Капитан команды "Крупный калибр" старший лейтенант вооруженных сил Ахат Исмаилов даже вне сцены готов ответить шуткой на каверзный вопрос.

В Узбекистане отмечается День защитников Родины. Все знают, что солдаты мужественные, сильные и ловкие, а теперь еще и самые веселые среди команд КВН.

Как признался капитан армейской сборной, победитель последнего прошедшего в стране сезона Клуба веселых и находчивых Ахат Исмаилов, эта игра показала народу истинное лицо узбекской армии и развеяла стереотипы о людях, служащих в войсках. Да и в службе игра помогает — развивает смекалку и внимательность к деталям.

"Мы стали ближе к народу, потому народ и признал нас чемпионами. Мы единственная в СНГ армейская команда, ставшая победителем в своей лиге", — не без гордости отметил он.

Как истинный кавээнщик Ахат не растерялся и молниеносно отреагировал на просьбу корреспондента Sputnik пошутить для читателей.

"А чей это приказ?", — с улыбкой спросил он. После чего тут же придумал еще одну шутку специально для нас. Какую — смотрите в нашем видео.