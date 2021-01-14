Впервые в Узбекистане девушка приняла участие в почетном карауле - видео

Это уникальный случай для республики, ведь до этого в почетном строю караульных войск не были замечены женщины. Смотрите видео!

В почетном карауле Узбекистана впервые в истории приняла участие девушка-военнослужащая.

На кадрах видно, как ловко она управляется с оружием и исполняет строевые фигуры наравне с сослуживцами.

Это уникальный случай для республики, ведь до этого в почетном строю караульных войск не были замечены женщины.

Сегодня в Узбекистане отмечают День защитников Родины. Дата представляет большой государственный праздник, но не является выходным днем.

В этот знаменательный день предлагаем посмотреть видео от Национальной гвардии!