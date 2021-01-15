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Качалка, баня и шахматы: как российские миротворцы живут в Карабахе — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (57)
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YouTube/ Минобороны России
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0f/15793023.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210115/15793072.html

Минобороны РФ показало, чем занимаются в свободное от службы время российские военнослужащие в Нагорном Карабахе.

Сейчас там построены три блочно-модульных городка.

Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом
YouTube / Минобороны России
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В них проживают около 400 миротворцев, которые обеспечивают безопасность и контроль за режимом прекращения огня в непризнанной республике.

Инфраструктура построек позволяет военным чувствовать себя комфортно, прямо как дома. Здесь есть все, что нужно: столовая, спортзал, баня, комната досуга и медпункт. 

В каждом из модулей налажено бесперебойное электро-, водо- и теплоснабжение. 

В жилой части есть вся необходимая мебель и бытовая техника. 

В ближайшее время планируется построить еще пять таких же объектов на территории Нагорного Карабаха, где разместятся еще около 540 военных.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (57)
Теги:
военные, Россия, Минобороны РФ, миротворцы, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах



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