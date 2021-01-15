Качалка, баня и шахматы: как российские миротворцы живут в Карабахе — видео

Минобороны РФ показало, чем занимаются в свободное от службы время российские военнослужащие в Нагорном Карабахе.

Сейчас там построены три блочно-модульных городка.

В них проживают около 400 миротворцев, которые обеспечивают безопасность и контроль за режимом прекращения огня в непризнанной республике.

Инфраструктура построек позволяет военным чувствовать себя комфортно, прямо как дома. Здесь есть все, что нужно: столовая, спортзал, баня, комната досуга и медпункт.

В каждом из модулей налажено бесперебойное электро-, водо- и теплоснабжение.

В жилой части есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

В ближайшее время планируется построить еще пять таких же объектов на территории Нагорного Карабаха, где разместятся еще около 540 военных.