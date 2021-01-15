Как выглядит северное сияние из космоса — видео с борта МКС

Российский астронавт Сергей Кудь-Сверчков снял невероятные кадры в режиме таймлапс. На этих кадрах северное сияние выглядит как оранжево-изумрудная оболочка планеты со световыми всполохами, которая будто окружает всю нашу планету.

"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. Даже ночью можно отчетливо видеть океан, облака и ночные города, а из-за горизонта выплывает Млечный Путь", — написал россиянин в своем аккаунте в Instagram.

Он также пояснил пользователям, что же именно изображено на видео. В частности, Сергей рассказал, откуда взялся оранжевый ореол над Землей.

По его словам, этот эффект образуется из-за собственного свечения планеты.

Летающие объекты, которые виднеются в первые секунды видео, — это спутники.