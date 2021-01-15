Как выглядит северное сияние из космоса — видео с борта МКС

"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. Даже ночью можно отчетливо видеть океан, облака и ночные города, а из-за горизонта выплывает Млечный Путь", — написал россиянин в своем аккаунте в Instagram.
Он также пояснил пользователям, что же именно изображено на видео. В частности, Сергей рассказал, откуда взялся оранжевый ореол над Землей.
По его словам, этот эффект образуется из-за собственного свечения планеты.
Летающие объекты, которые виднеются в первые секунды видео, — это спутники.