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Как выглядит северное сияние из космоса — видео с борта МКС

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© Sputnik / Youtube / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210115/15796998.html

Российский астронавт Сергей Кудь-Сверчков снял невероятные кадры в режиме таймлапс. На этих кадрах северное сияние выглядит как оранжево-изумрудная оболочка планеты со световыми всполохами, которая будто окружает всю нашу планету.

"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. Даже ночью можно отчетливо видеть океан, облака и ночные города, а из-за горизонта выплывает Млечный Путь", — написал россиянин в своем аккаунте в Instagram.

Он также пояснил пользователям, что же именно изображено на видео. В частности, Сергей рассказал, откуда взялся оранжевый ореол над Землей.

По его словам, этот эффект образуется из-за собственного свечения планеты. 

Летающие объекты, которые виднеются в первые секунды видео, — это спутники.

Теги:
МКС, космонавты, Космос



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