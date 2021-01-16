Почему Россия выходит из Договора по открытому небу — ответ МИД РФ

Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. До последнего времени его участниками были 34 государства.

Накануне в МИД России заявили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Как пояснили во внешнеполитическом госоргане, решение связано с отсутствием прогресса действия документа.

Известно, что договор был подписан в 1992 году. До последнего времени его участниками были 34 государства. Однако в ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения, обвинив Россию в многократных нарушениях его условий без особых доказательств. В Кремле ответили, что Вашингтон покинул договор под надуманным предлогом.

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