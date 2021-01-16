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Почему Россия выходит из Договора по открытому небу — ответ МИД РФ

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Ruptly / Sputnik / mid.ru / osce.org
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Sputnik Узбекистан
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Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. До последнего времени его участниками были 34 государства.

Накануне в МИД России заявили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Как пояснили во внешнеполитическом госоргане, решение связано с отсутствием прогресса действия документа.

Самолет Airbus-320. Архивное фото
Sputnik / Марина Лысцева
Россия начала выход из Договора по открытому небу

Известно, что договор был подписан в 1992 году. До последнего времени его участниками были 34 государства. Однако в ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения, обвинив Россию в многократных нарушениях его условий без особых доказательств. В Кремле ответили, что Вашингтон покинул договор под надуманным предлогом.

Чем обеспокоена Москва и как изменится глобальная безопасность - смотрите в нашем видео.

Теги:
МИД РФ, Договор по открытому небу, полеты, США, Россия



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