Как выйти из подъезда, если замерзла дверь — видео-лайфхак из Беларуси

"Нож в помощь" — именно так можно было бы озаглавить данное видео. Жительница белорусского города Витебск собиралась выгулять собаку, как вдруг выяснилось, что они замурованы в собственном доме.

Дело в том, что из-за морозов железная дверь в подъезд примерзла изнутри. Кнопка открытия оказалась под толстым слоем льда.

Однако девушка нашла выход из ситуации. Она вернулась домой, взяла с кухни нож и принялась прокладывать себе путь на улицу.

Затея оказалась удачной, и дверь открылась.

Между тем витеблянка обратила внимание на то, что снаружи домофон прекрасно работает. То что внутри на двери такой толстый слой льда говорит о том, что ее будто бы кто-то облил водой.

Как это было, смотрите в видео!