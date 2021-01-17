Российские миротворцы в Карабахе получают вакцину "Спутник V" — видео

Этот процесс будет проводиться в два этапа: до 31 января всем военнослужащим введут первый компонент препарата, до 21 февраля — второй.

В первую очередь, прививка будет сделана представителям командования миротворческого контингента РФ, а также сотрудникам медподразделений.

Отмечается, что общее число доз вакцин, доставленных в Нагорный Карабах, достигает двух тысяч.

"Этого количества достаточно, для того чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Вакцину доставили в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивали сохранность вакцины при транспортировке", — заявил глава медицинской службы РМК подполковник Олег Богаев.

Подробности — в видеосюжете.