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Российские миротворцы в Карабахе получают вакцину "Спутник V" — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (58)
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Sputnik Узбекистан
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Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) начали вакцинацию миротворцев Нагорном Карабахе.

Этот процесс будет проводиться в два этапа: до 31 января всем военнослужащим введут первый компонент препарата, до 21 февраля — второй. 

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В первую очередь, прививка будет сделана представителям командования миротворческого контингента РФ, а также сотрудникам медподразделений.

Отмечается, что общее число доз вакцин, доставленных в Нагорный Карабах, достигает двух тысяч. 

"Этого количества достаточно, для того чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Вакцину доставили в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивали сохранность вакцины при транспортировке", — заявил глава медицинской службы РМК подполковник Олег Богаев.

Подробности — в видеосюжете. 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (58)
Теги:
пандемия, коронавирус, Вакцина, Россия, Нагорный Карабах



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