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Впервые в истории: шесть "Русланов" одновременно поднялись в небо — видео

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Воздушно-космические силы РФ задействовали в тренировочных полетах сразу шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Тренировка состоялась в Брянской области, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Полеты проходили на высоте более четырех тысяч метров, общая протяженность маршрута превысила 600 километров, средняя скорость — 500 км/ч.

Экипажи Ан-124-100 отработали взлет, посадку и полеты по маршруту "в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра".

Смотрите видео!

Теги:
Россия, Видео, полет, самолет



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